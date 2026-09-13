Превъртаме часовника с час назад! Как да се справим със стреса
Ценните съвети за преодоляване на шока от новото време
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Ценните съвети за преодоляване на шока от новото време
Събуждането ще бъде по-лесно, ще се чувстваме по-бодри и заредени
Смяната на времето е практика, въведена в Европа през 1976 г. по инициатива на Франция
Какво да очакваме след смяната
Нарушенията в съня се свързват със сърдечни заболявания, когнитивни проблеми, затлъстяване и др.
Стрелките на часовника бяха върнати с един час назад
Сутрините и вечерите ни ще са тъмни и денят ще ни се струва по-кратък
Зимното часово време започва на 30 октомври
Тази нощ пак сменяме времето
84% от европейците против смяната на часовете
София. Тази неделя преминаваме към зимно часово време. В 4 часа сутринта на 26-и октомври стрелките на часовниците трябва да бъдат преместени с един ч...
София. Тази нощ в 4:00 часа България премина към зимно астрономическо часово време. Часовниците се връщат с един час назад. Зимното часово време ще пр...