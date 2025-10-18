Как да се спасим от стреса при смяната на времето

В разгара на есента идва и неизбежната, макар и понякога объркваща, смяна на времето. Тази година, в нощта между 25 и 26 октомври 2025 г., България официално преминава към така нареченото зимно часово време. Имаме добра новина: този преход е от онези, които всъщност ни носят подаръци!

Неделя, 26 октомври, ще ни даде един час повече сън. Точно в 4:00 часа сутринта стрелките на часовниците ще се върнат с час назад, ставайки отново 3:00 часа. Това е малък, но ценен бонус, който може да бъде истински балсам за тялото ни след натоварената седмица, пише GlasNews.bg.

Защо "Зимният час" е по-добър за нас?

Въпреки че всяка промяна може да е дразнеща, връщането към зимно часово време всъщност ни приближава до естествения ни биологичен часовник. Този "зимен час" съответства на астрономическото време и реалното положение на Слънцето.

Ключовият позитивен ефект е, че слънцето ще изгрява по-рано. Точно това съвпадение между нашия сутрешен старт и естествената светлина е изключително благоприятно за циркадния ни ритъм. След смяната, събуждането ще бъде по-лесно, ще се чувстваме по-бодри и заредени, сякаш сме синхронизирали вътрешния си механизъм с природата. В крайна сметка, тази практика, прилагана в България от 1979 г., цели именно това – по-ефективно използване на дневната светлина и съгласуване на нашия живот с естествения ритъм на деня.

Капанът на стреса: Как да го избегнем?

Дори и позитивна, всяка промяна може да предизвика леко объркване или краткотраен "джет лаг". Най-лесно ще е за собствениците на смартфони, компютри и смарт-часовници – те ще се коригират автоматично. Но не забравяйте за старите механични часовници и някои по-стари мобилни устройства, които ще изискват ръчна настройка.

Не бързайте със съня! Неделя сутрин е идеална за дълъг сън. Използвайте бонуса, но не го прекалявайте. Малко по-късното лягане през уикенда ще помогне за по-плавното навлизане в новия ритъм.

Светлината е вашият приятел. Веднага след събуждане в неделя и през следващата седмица, изложете се на сутрешна светлина. Това е най-мощният сигнал към мозъка, че цикълът се е променил и трябва да се активира. Слънчевата светлина помага за бързото пренастройване на биологичния ни часовник.

Спасението е в рутината

Поддържайте обичайния си график за хранене и физическа активност. Рутинните дейности са опората, която пречи на тялото ви да усети промяната като шок.

Посрещнете зимния час с усмивка. Той е подарък – час повече почивка и по-голяма хармония с природата. Използвайте го мъдро!

