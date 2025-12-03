Рожден ден днес имат спортни легенди и популярни певци

Рожден ден днес празнуват:
Албена Денкова, двукратна световна шампионка по фигурно пързаляне по двойки, заедно с Максим Стависки
Володя Стоянов, композитор, текстописец и изпълнител на народни песни от Македонската фолклорна област, носител на званието „Почетен гражданин на община Петрич“
Лора Караджова, певица, дъщеря на легендарния вокалист на „Сигнал“ Данчо Караджов, участвала е в шоуто „Маскираният певец”
Мартин Стоев, състезател-легенда на българския волейбол, бивш национален треньор на България, бивш селекционер на мъже под 21 години
