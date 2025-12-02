Да помогнем на Бояна: след 10 години борба със сколиозата ѝ предстои решаваща операция

Бояна е едва на 14 години, но вече повече от десетилетие води тежка битка със сколиозата. От 3-годишна възраст животът ѝ преминава в кинезитерапевтични салони и басейни, а от 4-годишна носи корсет. До днес е сменила над 15 корсета – тя не познава живот без тях.

На 9 години Бояна претърпя първата си операция в Acıbadem Maslak, Истанбул, извършена от проф. Ахмед Аланай по иновативния метод VBT (Vertebral Body Tethering). За съжаление, след инцидент кордата се скъса и кошмарът започна отново – нови корсети, ново чакане.

Днес Бояна е висока 171 см, но кривината продължава да расте. На 12.11.2025 г. след пореден преглед проф. Аланай беше категоричен: без ревизионна операция състоянието ѝ ще се влошава и всичко постигнато досега ще бъде загубено.

До този момент семейството ѝ само покриваше всички разходи – прегледи, рехабилитация, корсети и първата операция. Но сумата за втората операция е 85 000 евро – непосилна за тях.

Въпреки трудностите Бояна никога не е спирала да учи и да се развива. Още от първи клас участва в редица състезания по математика и печели призови места и награди. След 4-ти клас е приета в Математическа гимназия „Баба Тонка“ – Русе в математическа паралелка, а след отличното си представяне на матурите продължава образованието си там и след 8-ми клас.

През годините е участвала в множество състезания индивидуално и с отбора BoEl, като е полуфиналист в Solve for Tomorrow 2023. Същата година печели награда за „Най-социален проект“ в Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“.

В свободното си време Бояна пее, свири на китара и пиано, и посещава курс по дигитално рисуване – талантливо и вдъхновяващо дете, което мечтае за здраво и пълноценно бъдеще.

Затова семейството ѝ се обръща към всички хора с добри сърца: нека заедно дадем шанс на Бояна да изправи гръбнака си и да сбъдне мечтите си. Всяка помощ е ценна – всяко дарение е крачка към здравето и бъдещето на едно дете.

Как да помогнете

✅ Дарете или споделете кампанията ТУК.

https://pavelandreev.org/bg/campaign/da-sbadnem-mechtite-na-boyana

Благодарим ви за протегнатата ръка и за надеждата, която давате!

