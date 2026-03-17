Проблем в движението в тунел "Железница" на АМ "Струма"

Възстановено е движението в тунел "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата, съобщиха от АПИ.

За известно време то се осъжествуваше в една лента заради аварирал автомобил.

Движението в тунел "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата се осъществяваше в изпреварващата лента поради аварирал автомобил.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съветват от агенция "Пътна инфраструктура".

