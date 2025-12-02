Нов циклон удря страната. В този ден започват пороите

Слабо затопляне предстои в близките дни, но отново ще има и валежи, като почти повсеместни и в много райони от страната интензивни и значителни по количество се очаква да бъдат в петък и събота. Превалявания, но все още предимно слаби и главно в Западна България, ще има и утре, през втората половина на деня. В по-голямата част от страната, с изключение на Източна България, ще бъде облачно. Максималните температури ще бъдат в широки граници – от 6° на запад до 13° на изток, където ще духа умерен южен вятър, в София – около 8°.

В сутрешните часове отново на много места в страната ще бъде мъгливо, с минимални температури от минус 1° до 5°, по Черноморието – от 5° до 10°. В София, след минус 1 тази сутрин, утре ще бъде около нулата. С най-много слънчеви часове и с най-високите температури ще бъде утре по Черноморието, където също ще духа умерен южен вятър.

В планините вятърът ще е от югозапад, временно силен. Ще бъде облачно, с валежи в масивите от Западна България, като поради високите за сезона температури в планините границата между сняг и дъжд ще е на надморска височина около 1700 метра.

Времето в Европа. Освен в планините, сняг ще вали утре в северните части на Скандинавския полуостров. Дъжд ще вали на Британските острови и в Нидерландия. Проливни валежи и гръмотевична дейност ще има на Апенините, както и в западните и южни части от Балканите. Причината - нов циклон, който ще определя времето в близките дни и в нашата страна.

Ще завали в четвъртък, първо в Югозападна България, а в петък и събота валежи се очакват в почти цялата страна. По-значителни количества се очакват в петък в Югозападна, а в събота - и в Северозападна България. Температурите, и минималните, и максималните, бавно ще се повишават. В неделя все още ще вали, на по-малко места и по-слабо, но температурите ще тръгнат надолу.

