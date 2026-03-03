Гайди и огромни трибагреници на пистите. Уникални снимки

С масови спускания с българския трибагреник, дефилета в народни носии и празнични хора планинските курорти Пампорово, Боровец и Банско отбелязаха 148 години от Освобождението на България. Над 2000 скиори и сноубордисти се включиха в инициативите, а тържествата съчетаха спорт, традиции и патриотични прояви, превръщайки 3 март в празник на снега и националната памет.

Пампорово отбеляза Националния празник 3 март с Голямото ски спускане с носии и знамена от връх Снежанка. Над 2000 скиори и сноубордисти се включиха в празничното спускане, което се превърна в традиционно събитие за курорта, заяви за БТА изпълнителният директор на „Пампорово“ АД Стефан Присадов.

Българи, пременени в народни носии от всички фолклорни области, преминаха в дефиле по Туристическата писта. Начело на празничното шествие бе българският трикольор. Стотици български знамена се развяха от скиори по пистите през целия ден на Националния празник.

Еуфорията е много голяма, чувството да сме заедно на празника по пистите е неописуемо, каза пред БТА Нели Трифонова.

Изключително е усещането на празника в Пампорово, кара ме да съм горда, че съм българка, да изпитам тази емоция, много е хубаво, обясни Рая Папукчиева, пременена в българска носия.

Празничната атмосфера в ски зоната в подножието на Снежанка продължи с български хора в акомпанимент на родопски гайди.

Ски спускането за 3 март за поредна година привлича хиляди българи от страната и чужбина, допълни Присадов.

Курортен комплекс Боровец също отбеляза тържествено 148 години от освобождението на България. Празничната програма започна с откриване на изложба, която разказва за времето от откриването на курорта преди 130 години до наши дни. Детският състав към Народно читалище „Виделина - 1932“ – село Широки дол се погрижи за настроението на гостите на Боровец.

Уредникът в Историческия музей в Самоков Любомир Николов, който е и съставител на изложбата, каза, че самоковският музей се включва за втори път в годишнина на курорта. Първият път е бил преди десет години. Николов посочи, че е подбрал най-интересни снимки и информация от създаването на курорта. Има и много пощенски карти в изложбата. Той припомни, че първоначално курортът се е казвал Чамкория и е първият български курорт не само в България, но и на Балканския полуостров.

Приветствие отправи и кметът на община Самоков Ангел Джоргов, който каза, че на днешния ден почитаме най-големите герои в историята на България и честваме нашата свобода. Кметът награди служителите на Планинската спасителна служба – Боровец за дългогодишната си работа и неуморните усилия, които полагат. Той сложи медал и на куче, което е част от ПСС. Наградата прие началникът на службата Ангел Керкелев.

Кулминацията на празника бе спускане по писта „Рила“ на скиори и сноубордисти с трибагреника. Те носиха и димки в червен и зелен цвят. Чу се и гръм на черешови топчета, пуснати от членовете на Клуб за историческо оръжие „Чакър войвода“.

Със спускане с огромен трибагреник по пистите под Тодорка в Банско беше отбелязан националният празник на България – Трети март. Множество хора се събраха на Бъндеришка поляна, където бяха организирани честванията в ски зоната, за да се включат в отбелязването на 148 години от Освобождението на България.

Националният флаг спуснаха скиори от училище „Юлен“. Огромният трибагреник се развя над пистата и бе посрещнат от множество хора, които, наобикаляйки го, се включиха в неготово развяване. На днешния празник в Пирин планина прозвуча и химна на България, след което танцьори от формация „Бански фукли“ към местното читалище, облечени в носии и развявайки българското знаме, поведоха хоро, на което се хванаха много от хората, решили да прекарат днешния ден в планината.

Слово към събралото се множество отправи кметът на Банско Стойчо Баненски. В приветствието си той посочи, че на днешната дата през 1878 г. възкръсва българската държавност, но свободата не идва с един подпис в края на Руско – турската война. „Тя е изстрадана, извоювана с кръвта и живота на безброй българи“, посочи Баненски и допълни, че днешният ден е ден за почит към революционерите, възрожденците, духовниците и пред войните, дали силите и живота си за възстановяване на българската държавност.

В контекста на съвременния свят, разтърсван от конфликти, Баненски посочи, че още по-ясно разбираме колко ценна и колко може да бъде свободата. „Тя е ежедневна отговорност, изисква разум, единство и лична позиция“, отбеляза кметът на Банско. В името на свободата сме длъжни да даваме най-доброто от себе си като граждани и като народ, да я пазим не само днес, а всеки ден, каза още Баненски.

Празникът продължи с още хора и с развяване на знамена, а в честването се включиха от деца до възрастни.

В редица градове у нас се провеждат тържествени проверки (зари) с участието на военни формирования по случай Освобождението на България.



