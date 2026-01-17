Лидерът на Трети март с интересно политическо минало

Темата за евентуална президентска партия на Румен Радев отново е в окото на политическата буря. Няколко часа, след като президентският съветник Димитър Стоянов пусна във фейсбука си видео, в което граждани призовават Радев да излезе на политическия терен, в ефира на Нова Нюз се появи лидерът на „Движение Трети март” Тихомир Атанасов.

„Всички наши членове и симпатизанти се обединиха около името на Радев, защото е символ на свободата и показва българския дух. Други хора започнаха тази инициатива, но ние имаме желанието да я довършим”, заяви Атанасов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.

Той поясни, че движението е било създадено с надеждата да се превърне в масово движение и евентуално партия, но процесът е бил непълен. „За нас Румен Радев е единственият политик, който може да изведе държавата от политическата и икономическата криза. Разговарял съм с него, но не сме го уведомили за припознаването му по време на учредителния конгрес. Това беше спонтанно решение”, обясни лидерът на „Трети март”.

Атанасов отговори на думите на президента, че тези, които се представят от негово име, са „поставени лица на олигархията”. „Нито съм бил, нито ще бъда представител на олигархията. Това няма с какво да ни засегне”, каза той.

Тихомир Атанасов заяви и позицията си при евентуално обявяване на президентска формация. „С две ръце бих гласувал за него и ще му дам мястото си на председател, ако Радев тръгне на избори”, каза той.

Атанасов заяви още, че никога не е бил член на други политически формации. Но си призна, че е бил кандидат-депутат с листите на две партии - „Справедливост за България” на бившия главен прокурор Иван Гешев и „България без цензура” на близкия до дерибеите на Доган Николай Баресов. Лидерът на „Трети март” твърди, че 17 години е бил съветник в народното събрание по въпроси свързани с екологията, социалната политика и европейското законодателство и като такъв редовно е имал комуникация с президентството.

