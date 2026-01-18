Лидерът на Трети март с интересно политическо минало
Излезе с нов призив към Румен Радев
Излезе с нов призив към Румен Радев
На приема присъстваха Наталия Киселова, Росен Желязков, патриарх Даниил, главният мюфтия, министри о...
В момента отново започват разговори, в които България не е поканена да участва, а в най-добрия случа...
Радев прие почетния строй на представителните роти
Чували ли сте за църквата в град Българово? Малка църква край Бургас, която пази историята за над...
Строителят му не е поканен на откриването
Отправи специален поздрав към българите за 3 март
Историята многократно е показала, че в Европа обичаме и ценим свободата
Много често празниците се формализират и стават някак рутинни. Не е така с трети март, категоричен е...
Той публикува в личния си профил и снимка на знамето, ушито от Стилияна Параскевова в Браила през 18...
Той пусна гледки от страната по случай националния празник
Държавни глави и лидери от цял свят честитиха на българския народ Националния празник 3 март
Мирът, свободата, здравото семейство и вярата са фундаментът на една държава
Център на тържествата по традиция е историческият връх Шипка