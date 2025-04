Марко Рубио с ключови думи за България. Ядрените реактори

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР МАРКО РУБИО ПО ПОВОД НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

3 март 2025 г.

От името на Съединените американски щати, моля, приемете моите най-добри пожелания по случай Деня на Освобождението на България.

Приятелството и тясното сътрудничество между правителствата на нашите две държави продължават да се развиват след вече 122 години дипломатически отношения.

Изграждането на нови ядрени реактори по американски дизайн ще направи енергийните доставки на България по-стабилни и сигурни и ще засилят нашата връзка.

Нашето сътрудничество в областта на отбраната, включително неотдавнашните инвестиции на България за модернизиране на въоръжените ѝ сили, повишава сигурността на България и демонстрира нейния ценен принос към НАТО, подсилвайки колективната ни сигурност.

С готовност ще продължим нашето силно приятелство и пожелаваме на българските граждани всичко най-добро по повод честването на националния празник на България.

Statement by Secretary Marco Rubio

March 3, 2025

Bulgaria National Day

On behalf of the United States of America, please accept my warmest congratulations on your Day of Liberation.

After 122 years of diplomatic relations, the friendship and close cooperation between our governments continues to grow. Constructing new, American-designed nuclear reactors will make Bulgaria’s energy supply more stable and secure and strengthen our bonds. Our defense cooperation, including Bulgaria’s recent investments to modernize its armed forces, enhances Bulgaria’s security and demonstrates its valuable contribution to NATO, bolstering our collective security.

We look forward to continuing our strong friendship and wish all Bulgarians the best as you celebrate your national day.

