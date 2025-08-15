Борисов за Радев: Популист, измисля си скандали

На Голяма Богородица Бойко Борисов присъства на освещаването на храма "Св. Св. Константин и Елена" в Айдемир. Той коментира пред журналисти задочното напрежение с Румен Радев относно държавните имоти.

"Група леви партии, начело с президент популист, си измислят по средата на лятото за имоти и започват "с телата да си бранят", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Поне 15-20 години ГЕРБ е в различни видове управление, 5 правителства имаме досега. Има ли държавен имот, който да е продаден или приватизиран и който да се срамуваме. Няма такъв. Кой е тръгнал да приватизира?", каза Борисов.

По думите му битката в център-ляво вече е толкова голяма, че всеки ден си търсят някакъв повод "да бранят с телата си". "Какво е кое ще бранят", попита лидерът на ГЕРБ задочно опозицията.

Той посочи, че като премиер и кмет е дал на общините неща, с които се гордее.

"Пример са военните казарми в Стара Загора и Шумен, те бяха с отпаднала необходимост, а станаха приказни паркове и спортна зала. Има казарми по центровете на градовете - например в Пловдив. Седи обрасла и буренясла и не се ползва за нищо. Поликлиниката в Банкя се руши. Това е висша степен на държавна безстопанственост. Десетилетия. Държавата не е добър стопанин. Цяла Европа, Америка, Канада, Япония работят на базата на частния сектор. Не трябва разбойническа приватизация, трябва прозрачна приватизация. Необходимо е публично-частно партньорство. Моята грешка е, че научих българите да карат без пари, от любов към хората", коментира Борисов.

"Тази паянтова управленска конструкция в момента изисква висша политическа отговорност, смята лидерът на ГЕРБ. Мисля, че Новото начало няма да вървят в посока да пада правителството, защото аз няма да стана ляв", допълни Бойко Борисов. По думите му, ако това не стане, ще се отиде на предсрочни избори, но тогава другите политически сили ще трябва да обяснят защо пада правителството.

Във връзка с пожарите у нас Борисов посочи, че преди дни е разговарял с вътрешния министър Даниел Митов. "В момента висят няколко обществени поръчки, фирмите се съдят, стотици отделени пари за пожарни, камиони, облекло са потънали в годините, в процедури", изтъкна политикът. Според него министър Митов би могъл по темата да потърси консенсус в Народното събрание и да поиска парламентът да определи една фирма, защото хората се „пекат“ по пожарите. В момента пожарникарите имат една от най-добрата техника, облекло, отбеляза още лидерът на ГЕРБ.

Очакванията на Бойко Борисов от предстоящата среща в Аляска между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин е да има план и той да е положителен.

"След срещата Тръмп-Путин ще се наложат някакви размествания, спиране на войната, ще бъде засегната и оръжейната индустрия, коментира пред журналисти в Айдемир, Силистренско", лидерът на ГЕРБ.

"Все пак такива големи държави, администрации, няма да тръгнат на голяма среща, мястото на която е символно, ако няма някакъв план, надявам се той да е положителен и за Украйна, и за Русия. На всички срещи досега се разбират за размяна на военнопленници, войниците на фронта не искат да се бият, защото това не е отечествена война, всички виждат, че е политическа игра и затова се разменят толкова военнопленници", добави той.

