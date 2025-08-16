Уникална фабрика преобразява наш град. Златна инвестиция

Уникална фабрика променя наш град. Пловдивска компания, специализирана в производството на пакетиращи машини, ще изгражда нова високотехнологична база с обучителен център

Локацията е Южната промишлена зона, на втора линия на бул. “Кукленско шосе”. Фабриката ще е върху имот с обща площ от 7 300 кв.м, като застроената част ще бъде 2 500 кв.м. Очаква се обектът да бъде напълно завършен до края на 2026 г. Информация за бъдещата инвестиция фигурира в корпоративната страница на инвеститора „Инвенттех“ ЕООД, предава "Марица".

Новата сграда ще служи като разширена производствена база на дружеството, предвидена е и складова част, снабдена с пълна гама резервни компоненти.

Там ще има и специализиран обучителен център за клиенти, където партньори и потребители от различни индустрии ще могат да се възползват от практическо обучение и поддръжка на предлаганото оборудване.

Екстрите към новата сграда са 45 паркоместа за клиенти и персонал, соларна инсталация за собствени нужди, зарядни станции за електромобили, както и оптичен интернет.

„Инвенттех“ ЕООД е регистрирана през 2008 г. Неин едноличен собственик е Чавдар Дънев. Дейността си стартира с проект за дестилерия за етеричнси масла и пакетиращи машини за хранително-вкусовата и тютюневата промишленост.

