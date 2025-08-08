Историческа сделка! Немска легенда влиза в наш завод

Българската високотехнологична индустрия посреща значим инвеститор от Германия – световният лидер в оптичната и оптоелектронна техника „Карл Цайс Йена“ придобива 31,5% от акциите на „Завод за оптика“ АД – Панагюрище

Решението бе одобрено от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) след ускорено производство.

С влизането на германската компания „Завод за оптика“ се нарежда до елитна група европейски производители на оптични компоненти и продукти с висока прецизност. Сделката не само отваря вратата към нови пазари, но и позиционира България като стабилен партньор в сектора на оптиката, индустриалната метрология, микроскопията и медицинските технологии.

Кои са новите акционери?

След приключване на трансакцията, структурата на собственост в завода ще изглежда така:

„Карл Цайс Йена“ ГмбХ – 31,5%

Иван Гарчев – 21,63%

Никодим Казанджиев – 20,91%

Велко Петкански – 20,91%

Владимир Недялков – 5,04%

Така германската компания ще стане най-големият акционер и ще има съвместен контрол заедно с досегашните български собственици.

Залог за растеж и иновации

В решението си КЗК подчертава, че сделката няма да застраши конкуренцията на пазарите на оптични компоненти, оптично стъкло и продукти от този тип в рамките на Европейското икономическо пространство. Напротив – очаква се сътрудничеството да даде положителен тласък на развитието на човешкия капитал чрез партньорства с местни образователни институции и дуално обучение.

Макар стойността на инвестицията да не е обявена публично, експертите оценяват влизането на компания с мащаба и експертизата на „Карл Цайс“ като събитие с дългосрочен ефект за българската икономика.

Кои са „Карл Цайс Йена“ и „Завод за оптика“

„Карл Цайс Йена“ ГмбХ е част от гиганта ZEISS Group, с централа в Йена, Германия. Компанията е световен лидер в проектиране и производство на високопрецизни оптични и оптоелектронни технологии за полупроводниковата, медицинската и научната индустрия. Само за първите девет месеца на финансовата си година дружеството отчита приходи от 1.6 милиарда евро, а цялата група е с пазарна оценка от близо 4 милиарда евро.

„Завод за оптика“ – Панагюрище има над 50-годишна история в производството на прецизни оптични и опто-механични компоненти, като обслужва клиенти от Германия, Швейцария, Великобритания и САЩ. За 2023 г. дружеството отчита приходи от 14.9 млн. лв. и печалба от 986 хил. лв. Заводът притежава собствена база за обучение и изгражда кадри с висок професионализъм.

Какво означава сделката за България?

Това е една от най-значимите стратегически инвестиции в българското производство с висока добавена стойност през последните години. Влизането на „Карл Цайс“ в „Завод за оптика“:

засилва производствения капацитет и технологичното ноу-хау;

дава възможност за достъп до глобални пазари ;

създава условия за развитие на висококвалифицирани кадри ;

повишава международния имидж на България като индустриален партньор.

Пазарът на оптични технологии расте

По данни, посочени в решението на КЗК, общият обем на пазара на оптични компоненти в Европейското икономическо пространство за 2022 г. е над 41.2 милиарда лева, като съвкупният пазарен дял на ZEISS и „Завод за оптика“ остава под 5%.

В България основни конкуренти в сектора са „Оптикс“ АД, „Технооптик“ ООД, „Микро Вю Ендоскопи Оптик“ АД, „Limotek“, „Micro Optics Europe“ и други.

Перспективи пред индустрията

Сделката между „Карл Цайс“ и „Завод за оптика“ е още едно доказателство, че българските производители в нишови, високотехнологични сектори имат бъдеще на световната карта. Тя изпраща силен сигнал, че страната ни може да бъде не само производствен хъб, но и иновационен партньор за най-добрите европейски компании.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com