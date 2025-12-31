Часове преди еврото. Подгониха здраво магазините

Последни проверки за спекула и необосновано повишени цени на храните. Екипи на данъчните и на Комисията за защита на конкуренцията са в магазини в Перник.

КЗП следи за двойното етикетирани, правилното обозначаване на цените, а приходната агенция – за неправомерен ръст, предава Нова тв.

„Следим за необосновано покачване на цените и за всяка злоупотреба. Ще бъдат съставяни актове, а глобите са в размер от 5000 до 100 000 лева, при повторно нарушение – от 10 000 до 200 000 лв.” заяви Евгени Нанков - зам.-изпълнителен директор на НАП.

При етикетиране най-честото нарушение е цената в евро е с доста по-големи цифри и букви, обясни Цветислава Лакова, член на КЗП. Тя посочи, че при превалутирането има доста грешки при преизчисляването. Експертът апелира потребителите да подават сигнали.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com