Важно за собствениците на земя. Какво ще се случи с рентите

Очаква се задържане на рентите на нивата от миналата година, посочват от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).



„Също така очакваме и леко понижение на рентите в регионите с най-висок размер на тези плащания. Ръст ще има на места с качествена земя, където миналата година се реализираха добри добиви и на пролетниците, например определени региони в Южна България”, обясни председателят на асоциацията Евгений Орашъков пред agri.bg.

Миналата година основен проблем беше засушаването, което намали добивите на пролетните култури. Ако се повтори подобен сценарий при есенниците, комбинирано с ниски цени на зърнените, а вече и на маслените култури, това би довело до намаляване на рентните плащания. Но предвид дъждовете последните два месеца и добрата влагозапасеност, очакваме нормална стопанска година, допълни той.



По данните на членовете на БАСЗЗ средното рентно плащане за новата стопанска година се запази на нивата на предходната година. Данните на НСИ отчитат леко понижение на средната рента от 62 лв./дка на 60 лв./дка, макар това да е информация от предходната селскостопанска година.



Есенниците имаха много добри добиви, България отчете най-добрата реколта от пшеница за последните 25 години – 7.6 милиона тона. Отлично се представиха и рапицата с рекорден добив от декар и ечемикът, като очакванията преди това за добри добиви на есенниците доведоха до запазване на средното рентно плащане за 2025/26 година.

Понижените добиви на пролетниците не дадоха отражение при договаряне на цените за ползване на земята за следващата селскостопанска година, тъй като те се материализираха през август и септември.



Ако цените на зърнените култури продължат да падат, това би имало негативен ефект върху рентите в следващите години, като ефектът от цените ще се акумулира и с по-ниските добиви от пролетниците тази година при сключване на договорите за следващата селскостопанска година.

Не трябва да се забравя и повишението на цените на голяма част от разходите за производство в земеделието през последните 5-7 години – двойно е увеличението на цените на торовете, сериозно са се повишили цените на хибридите, препаратите, разходите за труд, горива, цената за покупка на земеделска техника и нейната поддръжка. Неясно защо горните теми не се коментират, като основният фокус е основно върху рентното плащане и с колко се очаква да се намали.



Липсва зеленчукопроизводството, животновъдството, овощарството, като това са секторите, които носят високата добавена стойност и заетост, които да направят рентното плащане по-малко зависимо от текущата стопанска конюнктура и международни пазари и да добавят стойност към земеделието, допълни Орашъков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com