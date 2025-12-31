Посочиха колите, които не са подходящи за зимата

Специалисти от изданието GO откроиха топ 3 коли, които не се представят добре през студеното време и по-тежките условия.

Chevrolet Camaro

Както всеки спортен автомобил, този автомобил има мощен двигател, нисък просвет и задно задвижване. На хлъзгави пътища тези предимства се превръщат в значителни недостатъци, водещи директно до канавка.

Ford F-150 (задно задвижване)

Изглежда като мощен пикап с добри офроуд възможности. Версията със задно задвижване обаче става практически неуправляема на лед или сняг с празен багажник.

Nissan Leaf

Този електрически автомобил, популярен в доста страни, се справя добре с градските пътища, но страда от ограничен пробег и лошо управление през зимата.

За зимата е по-подходящ кросоувър модел със задвижване на всички колела. Например, Toyota RAV4, Renault Duster, Subaru Outback или Hyundai Tucson. Техният просвет, балансирано тегло и прилични двигатели осигуряват усещане за стабилност и комфорт дори върху заснежени или заледени повърхности.

