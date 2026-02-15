Европейски автомобилен гигант готви нещо невиждано

Mercedes-Benz е написала много от историята в дефинирането на нови автомобилни сегменти: от четиривратото купе до луксозния SUV. Сега, както съобщава Motor1, базираният в Щутгарт автомобилен производител подготвя най-смелия си експеримент: „невиждана досега“ комбинация от модели, предназначена да преоткрие компактния градски автомобил за ново поколение шофьори.

Предстоящият модел, който се очаква да бъде базиран на новата платформа MMA (Mercedes Modular Architecture) на марката, е смело сливане на два различни силуета: миниван (MPV) и SUV. В продължение на години автомобилната индустрия се е насочвала предимно към кросоувърите, но Mercedes вярва, че има възможност за нещо по-радикално.

Чрез комбиниране на високата, квадратна линия на покрива и огромния вътрешен обем на миниван с високия просвет, здравата и мускулестата стойка на SUV, Mercedes създава нов тип SUV - Space Utility Vehicle. Този хибриден дизайн дава приоритет на максималната ефективност на интериора, позволявайки огромно пространство за краката и багажното отделение, без да се жертва „командната“ позиция на шофиране и премиум привлекателността, които съвременните купувачи изискват.

Според главния технически директор Йорк Бързер, „това ще бъде невероятно атрактивно превозно средство и трябва да го направим“. Той допълва, че ще бъде „нещо невиждано досега“.

Бързер не влиза в подробности, но според източници на Automobilwoche, колата ще бъде направена специално с мисъл за европейските клиенти, пише carmarket.bg. Тази комбинация от стилове не е просто дизайнерско упражнение, а е стратегически ход за спасяване на луксозния градски автомобил в Европа. Тъй като градските центрове стават все по-задръстени и регулациите за емисиите се затягат, европейците търсят превозни средства, които са достатъчно компактни, за да се движат по тесни улички, но и достатъчно гъвкави за уикенд пътувания.

Според източници, близки до марката, цитирани от Motor1, новият модел ще обедини ролите както на A-класата, така и B-класа. Ходът отразява и променящите се потребителски модели в Европа, където компактните MPV и малките SUV остават силни, а практичността често е начело в списъците с желания на купувачите. Интегрирането на двата свята в един автомобил може да помогне на марката да запази актуалността си в масовия клас на своята гама, като същевременно предлага нещо наистина ново.

