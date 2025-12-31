Нощта на кеша. Влизаме в месец на двойното плащане

Ресторанти и хотели вече искат пари в брой

Посрещането на 2026 г. може да донесе неочаквани затруднения за всички, които разчитат основно на дебитни и кредитни карти. В нощта срещу 1 януари се очаква планирано техническо прекъсване на част от банковите системи заради преминаването към работа с евро, което ще засегне плащанията в най-натоварените часове около полунощ. Това означава, че ПОС терминалите и банкоматите може временно да не функционират, точно когато сметките в ресторанти и хотели трябва да бъдат платени. Част от заведенията вече предупреждават клиентите си да носят кеш, а други са взели по-радикално решение изобщо да не отварят в новогодишната нощ, за да избегнат напрежение и хаос.

Кога и как ще се усети прекъсването

По информация от банкови среди, става дума за няколкочасов прозорец, в който софтуерните системи ще бъдат пренастройвани и синхронизирани с европейските разплащателни механизми. Макар техническите екипи да са в готовност и да работят денонощно, възстановяването на пълната функционалност на картовите плащания ще стане поетапно в ранните часове на 1 януари. Не е изключено и онлайн банкирането, както и мобилните приложения, да имат временни ограничения, особено по отношение на вътрешни преводи, докато процесът по адаптация приключи напълно.

Какво се случва с левовете

Отделен въпрос, който също засяга много хора, е възможността за внасяне на левови банкноти на банкомат след началото на 2026 г. Законът не задължава банките да приемат стари левове чрез депозитните си устройства, а решението зависи изцяло от техническата им готовност и вътрешната политика. Към момента само три институции са потвърдили, че ще позволят внасяне на левове на ATM машини до края на януари 2026 г. - Българо-американска кредитна банка, Банка ДСК и Обединена българска банка. Клиентите на останалите банки най-вероятно ще трябва да се насочат към банковите каси, ако искат да обменят или внесат старите си банкноти, което може да доведе до допълнително натоварване на клоновете в първите седмици на новата година.

Влизаме в месец на двойно плащане

Началото на 2026 г. няма да постави рязка финансова черта, а ще отвори преходен месец, в който левът и еврото ще съществуват едновременно в ежедневните разплащания. Държавата е заложила т.нар. буферен период от един месец, чиято цел е да даде време на хората и бизнеса да се адаптират спокойно към новата валута. През този януари плащането в магазини и заведения ще бъде възможно и с двете валути, но правилата ще се променят по начин, който постепенно ще изтегля левовете от обращение.

Рестото – с новите пари

По време на двойното обращение клиентите ще могат да избират дали да платят в левове или в евро, но търговците ще имат ясно задължение - рестото да се връща само в евро. Изключения ще се допускат единствено в редки и практически невъзможни за изпълнение ситуации, например при липса на дребни евромонети. Този модел вече е прилаган в други държави от еврозоната и е доказал ефективността си, защото без административен натиск постепенно изважда старата валута от портфейлите на хората.

За да се избегнат неудобства още в първите дни на януари, Българската народна банка и търговските банки вече продаван т.нар. стартови пакети с евромонети, които ще могат да се купуват срещу левове до края на декември, осигурявайки дребни пари за ежедневни покупки веднага след празниците.

Промени при банкоматите и плащанията към държавата

От първия ден на новата година банкоматите на практика ще преминат изцяло на евро и няма да дават левови банкноти. Това означава, че тегленето на пари от автоматите след Нова година ще бъде възможно само в новата валута, независимо че левът ще продължи да се приема при плащания в брой.

Същата логика ще важи и за отношенията с държавата - при плащане на данъци и такси на каса в рамките на преходния месец ще могат да се използват левове, но всички банкови преводи задължително ще се извършват в евро, тъй като сметките на институциите ще бъдат автоматично превалутирани. При обмяна на по-големи суми в брой на банкови каси ще продължат да важат правилата срещу изпирането на пари, включително изискването за декларация за произход при суми над определен праг.

БНБ ще обменя безплатно

След изтичането на януари 2026 г. левът окончателно ще излезе от ежедневното обращение, но това няма да означава край за спестените банкноти. Българската народна банка ще обменя левове в евро безсрочно и без такси, което на практика означава, че няма краен срок за подмяна на старите пари. За по-голямо удобство през първите 12 месеца, до 31 декември 2026 г., търговските банки и пощенските станции, включително в по-малките населени места, също ще извършват безплатна обмяна. След тази дата те могат да прекратят услугата и тогава закъснелите ще трябва да се обърнат директно към касите на БНБ.

Новости в обменните бюра

От началото на 2026 г. една на пръв поглед дребна промяна ще привлече вниманието на всеки, който минава покрай обменно бюро. Досегашният навик да гледаме колко лева струват доларът или паундът ще остане в миналото, защото таблата ще започнат да показват курсовете по напълно различна логика. България преминава към европейския стандарт на котиране, при който еврото застава в центъра, а всички останали валути се измерват спрямо него, което на практика обръща познатата система на 180 градуса.

Числата ще изглеждат непривично

Вместо добре познатите надписи от типа „1 долар = 1,84 лева“, на обменните бюра ще виждаме съотношения като „1 евро = 1,07 долара“. Промяната следва правилата на Европейската централна банка и вече е въведена в държави като Хърватия, Латвия, Литва и Естония. Целта е във всички страни от еврозоната да има една и съща база за сравнение, което улеснява бизнеса, туристите и финансовите операции в международен контекст. Макар реалната стойност на парите да не се променя, визуално числата ще изглеждат непривично и това може да създаде усещане за поскъпване или поевтиняване, което всъщност не съществува.

Математическа прецизност в магазините

Смяната на логиката ще изисква и промяна в начина на смятане. Ако досега сме умножавали, за да получим ориентировъчна стойност, в новата система често ще се налага делене, което в първите месеци може да води до грешки. Затова експертите съветват да се използват валутни калкулатори на телефона, докато новите курсове станат интуитивни.

Паралелно с това контролните органи ще следят строго за правилното преизчисляване на цените в магазините, като закръгляването ще се допуска само до втория знак след десетичната запетая. Търговците са длъжни да използват официалния фиксиран курс с всичките му пет знака, а не произволни и „удобни“ стойности като 1,95 или 2 лева. Именно тази математическа прецизност е законовата гаранция, че покупателната способност на доходите ще остане напълно запазена в момента на преминаването към еврото.

