Най-очакваните коли през 2026

Изпращаме турбулентна за автомобилната индустрия година с надежда за по-добра 2026. Нека разгледаме някои най-очакваните коли, които ще разтърсят пазара през следващите 12 месеца.

Електромобили

Porsche Cayenne определено е сред тях. И не само, защото това ще е първият електрически Cayenne, но и защото ще предложи много нови неща и технологии. Като например зареждане с до 400 кВт и опция за безжично зареждане.

BMW iX3 пък идва с една голяма заявка - че ще промени начина, по който приемаме електромобилите. Така нареченото Neue Klasse е най-голямата инвестиция в историята на баварците и първите отзиви за него са повече от обещаващи.

Пробегът трябва да е над 800 км, а зареждането също да става с до 400 кВт. В него също така ще открием иновативната BMW Panoramic iDrive.

Afeela 1 също се очаква през 2026 г. Очакваме електромобила с нетърпение, защото той ще е плод на съвестната работа на Honda и Sony.

ID. Polo също привлича интереса, а и Volkswagen залагат големи нажеди на компактния модел.

Alfa Romeo трябва да пуснат изцяло електрически версии на два свои модела. Става дума за Stelvio, а след него и Giulia, които ще използват платформата STLA Large, отбелязва lifestyle.bg.

Ferrari също гледа към 2026 г. с надежда. Причината е, че в началото на годината се очаква да покажат за първи път своя първи изцяло електрически автомобил. Той ще е четириврат и ще е малко по-малък от Purosangue.

Хибриди

Тук също ще е интересно, макар и доста по-различно. Шестото поколение на Toyota RAV4 трябва да бъде пуснато в продажба и като хибрид, и като plug-in хибрид. Toyota Camry също трябва да бъде обновена през идната година.

Renault Clio също се задава в първите месеци от новата 2026 г., като новото шесто поколение на компактния градски автомобил ще получи и хибридното задвижване на Renault E-Tech full hybrid.

През 2026 г. второто поколение на Volkswagen T-Roc ще бъде обогатено с версия с пълен хибрид, която ще допълни мекия хибрид, който вече е в продажба.

