Петролът скочи заради напрежението САЩ-Иран

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, докато САЩ и Иран опитват да намалят напрежението около ядрената програма на Техеран, но паралелно засилват военната си активност в стратегическия за енергетиката регион. Пазарите реагират чувствително на всяка новина от Близкия изток. Инвеститорите калкулират риска от прекъсване на доставките. Търговията остава нервна.

Нов ръст на котировките

Фючърсите на сорта Брент, референтен за Европа, поскъпнаха с 24 цента до 70,59 долара за барел. Американският лек суров петрол добави 28 цента до 65,47 долара за барел.

Още вчера двата основни сорта приключиха с ръст от над 4 на сто и достигнаха най-високите си нива на затваряне от 30 януари насам. Пазарът вече отчита вероятността от евентуални сътресения в доставките при нова ескалация между Вашингтон и Техеран.

Ормузкият проток - ключовата заплаха

Основното притеснение остава Ормузкият проток, през който преминават около 20 на сто от световните доставки на петрол. Всяко ограничаване на корабоплаването там би имало незабавен ефект върху глобалните цени.

Главният стратег на Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава посочва, че напрежението остава високо, но пазарите засега не очакват пълномащабен конфликт. Според него инвеститорите заемат изчаквателна позиция, а президентът на САЩ Доналд Тръмп не би допуснал рязък и продължителен скок на цените. Дори при военни действия те вероятно биха били ограничени до краткотрайни въздушни удари.

Военни сигнали и дипломатически ходове

От Белия дом съобщиха, че в разговорите с Иран в Женева е постигнат известен напредък, макар различията да остават. Очаква се Техеран да представи допълнителни детайли в следващите седмици.

Междувременно Иран е издал известие до пилотите за планирани ракетни изстрелвания в южната част на страната. Вашингтон е разположил военни кораби в близост до иранските брегове, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че се обсъжда дали да продължи дипломатическият курс или да се премине към „друга опция“.

Сателитни изображения показват, че Иран е укрепил ново съоръжение в чувствителен военен обект, за който се твърди, че е бил бомбардиран от Израел през 2024 година. Ирански медии съобщиха и за временно затваряне на Ормузкия проток във вторник, без яснота дали движението е напълно възстановено.

Глобален фон и запаси в САЩ

На фона на напрежението в Близкия изток, мирните преговори между Украйна и Русия в Женева приключиха без пробив. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че бави усилията за прекратяване на войната.

Допълнителен фактор за пазара са данните от САЩ. Според източници, позоваващи се на Американския петролен институт, запасите от суров петрол, бензин и дестилати са намалели през миналата седмица. Това противоречи на очакванията за увеличение с 2,1 милиона барела и подкрепя възходящия натиск върху цените.

