Летище в Русия отиде на тезгяха. Има ли желаещи

Летище в Русия отиде на тезгяха.

Конфискуваното в полза на държавата летище "Домодедово" ще бъде обявено за продажба на открит аукцион в началото на 2026 година.

Това съобщи министърът на финансите на Русия Антон Силуанов, като отбеляза, че вече има кандидати за покупката на аеропорта.

"Съответният пакет ще бъде предложен на търг - открит търг, който ще бъде проведен в съответствие с правилата, утвърдени в законодателството. Убеден съм, че търгът ще се състои - има желаещи, има инвеститори", заяви Силуанов в ефира на телевизия "Россия 24".

През септември министърът говореше за планове летището да бъде продадено още до края на 2025 г. Тогава той посочи, че вече има купувач, без обаче да уточни за кого става въпрос.

През юни Арбитражният съд на Московска област по иск на Главната прокуратура иззе активите налетище "Домодедово" в полза на държавата. Прокуратурата заведе дело срещу собственика на аеропорта Дмитрий Каменшчик и неговия партньор Валерий Коган, както и срещу компании, които са притежавали активите на летището.

Надзорният орган настояваше за обявяване на сделките по приватизацията за недействителни, тъй като според прокуратурата чрез тях чуждестранни лица са получили контрол върху стратегически актив.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com