Летище в Русия отиде на тезгяха. Има ли желаещи
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Съответният пакет ще бъде предложен на търг
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Лондонските власти се съгласиха да обявят за продажба подземна обществена тоалетна в район Спитълфийлдс. Цената й е 1.3 млн. EUR. Интересното е, че в...
Фирма за луксозни и екзотични автомобили в Италия продава единствения McLaren P1 GTR, който има правото да се движи по публични пътища, пише profit.bg...