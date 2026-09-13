Многомилионна инвестиция на наш гигант стана "Сграда на годината"
Новата база в Пловдив задава стандарт за индустриалното строителство в България
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Новата база в Пловдив задава стандарт за индустриалното строителство в България
Ще има и специализиран обучителен център за клиенти
Пловдивски хлебозавод стана обект на бомбен атентат. Около 3 часа през нощта в четвъртък срещу петък в двора на "Тракийски хляб" е избухнало самоделно...