Това са най-евтините нови коли в България. Само 3 модела под 30 бона

На 1 януари 2019 година в България се продаваха цели 12 модела автомобили на цена под 20,000 лева, и още 29 за под 30,000 лева. На 1 януари 2026 няма нито една кола за под 20,000 лева, а само три успяват да слязат под 30,000, при това не с много. Само три от най-евтините модела са от компактния клас, останалите са по-малки модели, повечето от които неподходящи за нормални семейни нужди.

Експертите от "Аутомедия" съставиха списък на най-евтините нови коли в България през 2026 година. Ето я и челната десятка:

10. Fiat Grande Panda - 34 929 лева

9. Skoda Fabia - 34 280 лева

8. Toyota Aygo X - 33 549 лева

7. Citroen C3 - 33 079 лева

6. Kia Picanto - 32 940 лева

5. Aeolus Shine - 32 400 лева

4. Seat Ibiza - 32 160 лева

3. Hyundai i10 - 29 600 лева

2. Dacia Logan - 29 590 лева

1. Dacia Sandero - 27 990 лева

