Калин Стоянов остро за Петрохан: Вместо въпроси, ПП-ДБ да дават отговори!

Депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов реагира остро на твърдения, свързани с издадено разрешително за 16 броя оръжия на едно от лицата, открити простреляни в района на Петрохан. В публикация в личния си профил във Фейсбук той заяви, че в публичното пространство отново се разпространяват внушения и неистини по негов адрес.

„Вчера отново станахме свидетели на поредните внушения на неистини от един от редовно присъстващите и облъчващи от екрана представители на партията, подкрепяща педофилски секти в България - Ивайло Мирчев“, написа Стоянов. По думите му в национален ефир е била развита „конспиративна и невярна теза“, с която е направен опит неговото име да бъде свързано с издаването на въпросното разрешително, както и да бъде защитен Бойко Рашков.

Стоянов посочва, че за да се прекратят спекулациите, е необходимо да се изясни кога и при какви обстоятелства е подписан документът. Според него разрешителното е издадено по времето, когато вътрешен министър е бил Рашков.

Той твърди, че документът за 16-те оръжия е подписан от началника на Районното управление в Монтана. В публикацията си депутатът отбелязва, че същият служител е близък с областния координатор на „Продължаваме промяната“ за Монтана - Валери Спасов, както и с бившия народен представител от партията за областта - Ванина Вецина.

По думите на Стоянов към момента на подписване на разрешителното директор на ОДМВР - Монтана е бил служител, назначен лично от Рашков. „Накратко казано: разрешителното за оръжията е подписано от началника на РУ - Монтана, приятел на областния координатор на „Продължаваме промяната“ за района, по времето на Бойко Рашков като вътрешен министър и при директор на ОДМВР - Монтана, назначен от Рашков“, заявява той.

В заключение Стоянов поставя въпроса: „Къде съм аз в цялата тази схема, в която Мирчев злонамерено, за пореден път, се опита да вплете моето име?“ И допълва, че според него е редно „Продължаваме промяната-Демократична България“ да дават отговори по темата, вместо да отправят обвинения.

