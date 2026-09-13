Парламентът пита кабинета за оръжие, заплати и магистрали
Румен Радев и 12 министри застават пред депутатите в ден, посветен изцяло на парламентарен контрол
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Румен Радев и 12 министри застават пред депутатите в ден, посветен изцяло на парламентарен контрол
Армин Папергер поиска глобални правила за изкуствения интелект в оръжията и настоя човекът да има последната дума
Ние трябва да мислим за устойчивостта не само на българската армия, но и на всяка една система, заяви той
Министерството на отбраната няма да предоставя допълнително въоръжение за Украйна от собствените си резерви, тъй като армията не разполага с излишъци
Новите мерки идват в момент на напрежение между Вашингтон и Техеран относно възможността за втори кръг преговори за споразумение
Администрацията му води разговори с Иран
Решението е взето в съответствие с дългогодишния й принцип на военен неутралитет
Парите не изчезват, те просто сменят притежателя си
Депутатът от ДПС-Ново начало твърди, че разрешителното за оръжия е издадено при управлението на Рашков
Имало секс, горяли прилепи на клада в Мексико
В арсенала е и страховитият револвер „Колт Анаконда“ 44 калибър „Магнум“
То беше направено в скален заслон в Южна Африка
Нови стратегически оръжия
Киър Стармър настоява за повече оръжия с голям обсег и за използване на замразените руски активи
Бюджетът ще е съобразен със заложените приоритети в програмата за развитие на въоръжените сили до 2032 г. и целите на НАТО
Вади оръжия, закупени от Франция, Израел, Китай и Русия
Говори канцлерът Фридрих Мерц
Каква е помощта, която искаме
Има силен интерес към схемата
Това стана на третия ден от държавното посещение на Макрон във Великобритания