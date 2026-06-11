Важно от Димитър Стоянов за помощта за Украйна

Министърът на отбраната Димитър Стоянов присъства на тактическото учение „Ответен удар 2026“ на военния полигон „Корен“ край Хасково, където бе попитам по темата Украйна.

"Българската армия няма да предоставя повече въоръжение и боеприпаси на Украйна. За месеца, откакто съм на поста, няма постъпило ново искане", потвърди министър Стоянов.

Попитан дали е получено искане от украинската страна за нови доставки на въоръжение и дали това би могло да бъде решение, министърът уточни, че към момента няма официално постъпило подобно искане чрез Министерството на отбраната, предаде NOVA.

По думите му се очаква такава възможност да бъде обсъдена по време на предстояща среща с посланика на Украйна.

Министърът заяви, че решението е свързано с финансовите параметри на вече предоставяната помощ, като по думите му голяма част от средствата не са били насочени към модернизация на българските въоръжени сили.

Относно оказваната досега помощ за Украйна, Стоянов посочи, че тя е реализирана по различни механизми, като стойността ѝ по единия от тях е около 3 милиона евро, а по друг - малко над 200 милиона евро.

„Добре е да се знае, че тези средства остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани и за компенсиране на дефицита в държавния бюджет“, заяви министърът.

„Финансовото състояние на държавата е такова, че е необходимо да се мисли за стабилността не само на Българската армия, но и на всички системи – социални и икономически“, каза още той.

„Ние трябва да мислим за устойчивостта не само на българската армия, но и на всяка една система - социална и икономическа“, посочи той.

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