САЩ наложи нови снакции. 14 горят заради Иран

Съединените щати наложиха нови санкции срещу 14 физически лица и компании, свързани с подпомагането на Иран да се снабдява с оръжия. Това съобщи Министерството на финансите на САЩ на фона на усилията на Техеран да възстанови запасите си от балистични ракети след американско-израелските удари.

Сред санкционираните има и авиационни активи, като засегнатите структури са базирани в Иран, Турция и Обединените арабски емирства. Те са обвинени в участие в доставки и транспортиране на оръжия или компоненти от името на Иран, се посочва в официалното изявление, предаде агенция Ройтерс, цитирана от bTV.

Новите мерки идват в момент на напрежение между Вашингтон и Техеран относно възможността за втори кръг преговори за споразумение, което да гарантира свободното корабоплаване през Ормузкия проток и да сложи край на конфликта между САЩ и Израел от една страна и Иран – от друга. Двуседмичното примирие, обявено от президента Доналд Тръмп, изтича в следващите дни, като той заяви готовност за възобновяване на военните действия.

„Докато Съединените щати продължават да изчерпват запасите от балистични ракети на Иран, режимът се стреми да възстанови производствения си капацитет“, заявиха от Министерството на финансите.

По данни на Вашингтон, Иран все по-често разчита на безпилотни летателни апарати от серията „Шахед“ за атаки срещу Съединените щати и техни съюзници, включително срещу енергийна инфраструктура в региона.

