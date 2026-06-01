Свят

Шоков обрат между Иран и САЩ

Ето какво става с преговорите за края на войната

Шоков обрат между Иран и САЩ
01 юни 26 | 17:37
1961
Агенция Стандарт

Иранската информационна агенция „Тасним“ съобщи, че Техеран е прекратил преговорите със Съединените щати, които имат за цел да сложат край на войната в Близкия изток.

Според агенцията решението е взето заради „престъпленията“, които Израел „продължава да извършва“ в Ливан, както и заради нарушенията „на всички фронтове“ на иранско-американското примирие, постигнато на 8 април.

„Иранският преговорен екип поради това преустановява диалога и обмена на текстове чрез посредниците“, посочва иранската медия, предава БГНЕС

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Войната в Иран
Още от Свят
Коментирай