Шоков обрат между Иран и САЩ

Иранската информационна агенция „Тасним“ съобщи, че Техеран е прекратил преговорите със Съединените щати, които имат за цел да сложат край на войната в Близкия изток.

Според агенцията решението е взето заради „престъпленията“, които Израел „продължава да извършва“ в Ливан, както и заради нарушенията „на всички фронтове“ на иранско-американското примирие, постигнато на 8 април.

„Иранският преговорен екип поради това преустановява диалога и обмена на текстове чрез посредниците“, посочва иранската медия, предава БГНЕС

