Сделката за Иран. Марко Рубио с последни детайли

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че на Вашингтон и Техеран може да са необходими „още няколко дни“, за да финализират споразумение за прекратяване на войната между двете страни, продължаваща вече три месеца, предават световните агенции. Това предаде "Политико", цитирайки изказване на Рубио

„Президентът изрази желанието си да сключи сделка – или ще сключи добра сделка, или няма“, заяви Рубио пред журналисти след посещението си в Индия.

Нови американски удари

Думите му идват само часове след нови американски удари по ирански цели.

Според говорителя на Централното командване на САЩ Тим Хокинс атаките са били „защитни действия“, свързани със сигурността на американските сили и заплахи от страна на Иран.

По думите на Рубио ударите са били насочени към ракетни обекти и кораби за полагане на мини.

Ормузкият проток остава ключов проблем

Напрежението около Ормузкия проток продължава да е една от най-опасните точки в конфликта.

Иран на практика блокира стратегическия морски маршрут, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и природен газ.

Според информацията Техеран е поискал до 2 милиона долара от корабите за безопасно преминаване.

„Проливите трябва да бъдат отворени, безпрепятствено, без такси“, заяви Рубио.

Тръмп: Сделката е почти готова

През уикенда президентът Доналд Тръмп представи ситуацията значително по-оптимистично.

Той заяви, че разговорите с Иран вървят добре и определи евентуалното споразумение като „до голяма степен договорено“.

Предупреждение за Киев

Рубио коментира и войната в Украйна. Той разкри, че е разговарял с руския външен министър Сергей Лавров, който го е предупредил, че Киев „ще бъде много опасно място“ заради очаквана мащабна руска офанзива.

Американският дипломатически персонал в Украйна вече е бил предупреден за повишения риск, но към момента няма официална информация за евакуация.



