Евакуация край Брюксел! Каква е опасността

Жители на белгийския град Тюбиз бяха евакуирани заради голям пожар в склад за текстил.

Градът се намира западно от Брюксел. В сградата е имало газови бутилки и е съществувала опасност от експлозии, съобщава NOVA.

Заради риска властите евакуирали хората от близките улици. Останалите жители бяха призовани да останат по домовете си. Те трябва да държат прозорците и вратите затворени заради токсичния дим от пожара.

Гъстият черен дим се разпространи и извън града. Властите измерват нивата на токсичност на въздуха.

