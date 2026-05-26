Нов случай на хантавирус в Испания

Испански гражданин, който беше евакуиран от круизния кораб "Хондиус" и е изолиран в болница в Мадрид, е дал положителен резултат за хантавирус, съобщиха от Министерството на здравеопазването на Испания.

Пациентът е един от 14-те испанци, които са били на борда на плавателния съд. Те са под карантина в Централната военна болница "Гомес Уля" в Мадрид от 10 май.

Властите заявиха, че пациентът е близък контакт, установен чрез епидемиологичното наблюдение, задействано след първоначалното откриване на огнището на круизния кораб, предаде CNN.

Има ли риск за обществото

След потвърждаването на случая пациентът е преместен в отделението за изолация от високо ниво (UATAN) на болницата, където ще остане под специализиран медицински надзор.

Това е вторият испанец на борда на Hondius, който дава положителен резултат.

След потвърждението Министерството на здравеопазването се опита да успокои обществеността, заявявайки, че случаят е открит в рамките на вече действащата система за изолация и контрол. Поради това той не променя нивото на риск за населението, нито налага промяна в провежданите в момента епидемиологични мерки.

Смъртоносна следа през три континента

Здравните власти от няколко държави се надпреварват с времето, за да проследят и ограничат огнището на хантавирус, след като трима пътници починаха след отплаването на "Хондиус" от Аржентина през април.

Десетки пътници слязоха на отдалечения южноатлантически остров Света Елена в края на април, докато останалите пасажери напуснаха кораба на испанските Канарски острови през май, преди да бъдат транспортирани със самолет обратно по домовете си.

По-късно в Нидерландия от кораба слязоха и допълнителни членове на екипажа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com