Тръмп постави нов ултиматум на Иран!

Президентът Доналд Тръмп поиска да бъдат направени промени в споразумението между САЩ и Иран, насочени към прекратяване на бойните действия, съобщиха американски медии. Същевременно Израел разшири сухопътната си операция в Ливан, предава БНР.

Промените в споразумението, за които настоява Доналд Тръмп, са свързани с Ормузкия проток и премахването на високообогатен уран, съобщи Си Би Ес нюз. Вестник "Ню Йорк таймс" информира, че президентът на САЩ е поставил по-тежки условия за споразумение с Иран, които вече са били изпратени на Техеран. Засега няма коментар от Белия дом. По-рано американският президент подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата.

Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви вчера, че Техеран няма да се съгласи на никаква сделка, освен ако правата на Иран не бъдат напълно гарантирани. Преговорите и размяната на съобщения със САЩ продължават, каза иранският външен министър Абас Арагчи. Не трябва да придаваме значение на спекулациите и не мога да дам отговор кога преговорите ще доведат до ясен резултат, добави той.

Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание за Ливан, след като израелската армия превзе исторически замък в южната част на съседната държава, близо до границата между двете страни. Премиерът Бенямин Нетаняху определи хода като „решителна промяна“ в офанзивата срещу радикалната ливанска групировка "Хизбула. Израелската армия вече контролира територията до река Литани в Ливан, но сега войските настъпват към река Захрани, на около 10 километра на север. Израелските войски и "Хизбула" продължават да си разменят удари, въпреки сключеното в средата на април примирие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com