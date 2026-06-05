Пеевски безкомпромисен! Отстрани Ерджан Ебатин

Няма да допусна спекулации за връзка на ДПС с Баба Алино, отсече лидерът на ДПС Делян Пеевски и отстрани от партийния пост във Варна Ерджан Ебатин.

Ето цялото изявление на Делян Пеевски:

Във връзка с медийни публикации, в които се твърди, че бившият шеф на РИОСВ-Варна Ерджан Ебатин е пряко намесен в издаването на документи, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино във Варна и за да бъдат пресечени всякакви спекулации за връзка между този скандален случай и ДПС, отстранявам Ерджан Ебатин от заеманата от него партийна позиция на областен председател на ДПС област Варна до изясняване на фактическата ситуация.

Очаквам Ерджан Ебатин да защити името си, като предприеме всички действия за това, включително и да ни информира за фактите и обстоятелствата, свързани с него и този казус.

На тази база ЦОБ на ДПС ще вземе окончателното решение, относно председателството на областния съвет на ДПС-Варна.

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