Пеевски безкомпромисен! Отстрани Ерджан Ебатин
Няма да допусна спекулации за връзка на ДПС с Баба Алино, отсече лидерът на ДПС
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Няма да допусна спекулации за връзка на ДПС с Баба Алино, отсече лидерът на ДПС
Символът на държавността не бива да изглежда по този начин, пише Ерджан Ебатин
Делян Пеевски има изключително практичен и реалистичен подход, каза областният председател на ДПС във Варна
„ДПС – Ново начало“ се бори да спечели отново доверието на избирателя
Благодарение на Йордан Цонев в Славейково от шест години попове и мюфтии получават заплати
Лентата преряза водачът на листата Йордан Цонев заедно с областния председател на ДПС Ерджан Ебатин
Давам ви дума, че на 27 октомври ще имаме поне двама народни представители от Варна, обеща Йордан Цонев
Новият председател изцяло премахна системата на Башканлъка
На силен натиск е подложена ДПС-Варна да излезе с декларация в подкрепа на Доган
Излезе със специална позиция за процесите в ДПС
Ако Нинова не излъже, връща мандата, каза депутатът от ДПС
Разказа за кучетата, които гледа
Формулата на служебния кабинет е успешна, но не и изборът на министри, каза водачът на листата на ДПС във Варна
ДПС: Протестите са спонтанни, с голяма обществена енергия и с очакване за промяна
Според него оставките на тримата министри няма да спасят кабинета, а ДПС винаги е гласувало "за" при вотове на недоверие
До момента народният представител е направил дарения за над 3,5 млн. лева
Според Ерджан Ебатин изборът на Цацаров за шеф на КПКОНПИ е правилната стъпка в борбата с корупцията
При всички случаи е имало и коалиционен натиск, подчерта депутатът от ДПС