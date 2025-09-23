Пеевски с родолюбива кауза: Край на скъсаните български флагове!

Символът на държавността не бива да изглежда по този начин! С тези думи бившият депутат Ерджан Ебатин разказа в личния си профил във Фейсбук за нова инициатива на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Ето какво допълва Ебатин:

"(Така изглежда българския флаг на изхода на Варна по посока “Почивка”!)

Днес със мен се свърза Председателя на ДПС и ПГ на ДПС НОВО НАЧАЛО г-н Делян Пеевски и лично настоя от името на ДПС да се предприемат незабавни действия флагът да бъде подменен с нов и да направя всичко необходимо това да се случи веднага!

Във връзка с неговото нареждане се свързах с овластените лица в община Варна, която е собственик на тази инфраструктура и заявих, че от името на ДПС НОВО НАЧАЛО желаем да направим дарение за да подменим скъсания български трибагреник с чисто нов!"

