Сачева с шокираща новина! Докога ще сме без бюджет

Деница Сачева, зам. председател на парламентарната група на ГЕРБ, направи страховита прогноза докога страната ще е без бюджет. Това стана в предаването "Защо г-н министър" по БТВ.

Държавата няма да има редовен бюджет дълго време, вероятно до 1 септември, смята Сачева.

Според нея никой на изборите няма да вземе 121 депутати и е малко вероятно да има кабинет, а оттам – приет бюджет.

На въпроса защо първият евробюджет завърши с провал, тя отговори: "Защото математически възможното се сблъска с политически невъзможното. Съобразихме се с исканията на всички партии, които дадоха своята подкрепа за бюджета. Ако ГЕРБ правеше самостоятелно бюджета, той нямаше да изглежда така, каза тя.

Признавам, че комуникационно не се справихме и че хората останаха с впечатление, ние вкараме отново бюджета, заради който хората протестираха. А всъщност вторият бюджет беше този, който бе подкрепен от синдикати и работодатели. Това че няма редовен бюджет е в ущърб на всички. Тъй като редовен бюджет няма как да бъде приет през март, проблемите, които хората ще усетят, ще бъдат наистина сериозни.

Смятам, че Асен Василев трябва да носи отговорност за ситуацията, защото той лично призова да не се приема бюджета, категорична е Сачева.

Според нея домовата книга е неудачна.

Това беше политически компромис, благодарение на който България имаше правителство. Изборният кодекс вече е приет на първо четене, обясни тя. И повтори, че Рая Назарян няма да е служебен премиер. Не трябва да е и никой друг, който дори минимално е политически украсен.

ГЕРБ искат да запазят гласуването на хартия, но преброяването да е на машини.

Според нея правителството е паднало заради свръхамбицията на правителството, която се сблъска със свърхпопулизма на опозицията.

"Със сигурност е имало самонадеяност и арогантност и от наша страна. По отношение на това, че сме искали да постигнем повече резултати в по-кратки срокове. Това е много трудна коалиция, в която всички са имали различни визии за това как трябва да изглежда България, в непрекъснатото търсене на компромис", коментира Сачева.

По отношение на Пеевски, тя каза, че той е част от политическия живот, защото има много хора, които гласуват за ДПС ДПС-Ново начало. Благодарение на подкрепата, която той е дал, България влезе в еврозоната, защото останалите партии, които се дефинираха като опозиционни, не са подкрепили действията, свързани с постигане на този стратегически приоритет.

С ДПС-Ново начало ние нямаме еднозначни взаимоотношения. Има теми, по които сме конкуренти, има теми, по които сме партньори. Имаме сериозна конкуренция в определените райони. Има теми, по които сме яростни съперници, има теми, по които си сътрудничим и те са винаги публични", заяви Сачева.

За Радев каза, че решението да отиде сама при него било на Изпълнителна комисия на ГЕРБ.

Искахме да покажем, че нямаме нужда от хор, за да заявим това, което искаме да заявим. Когато една жена се явява някъде сама, това е предизвикателство за опонента, коментира Сачева.

