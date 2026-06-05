Равносметка на смъртоносната гонка. Над 25 души берат душа, 1 индиец е мъртъв

Нелегална гонка между два автомобила е в основата на жестокия сблъсък на „Челопеченско шосе“, съобщиха от Центъра за градска мобилност пред bTV, позовавайки се на разказа на шофьора на автобуса. Единият от състезаващите се автомобили е изпуснал завоя с бясна скорост и се е забил в рейс по линия 119, пътуващ от Ботунец. Кървавият инцидент взе една жертва на място – 27-годишен мъж, гражданин на Индия, който е пътувал в градския транспорт. Поне 25 души са ранени и разпръснати по столичните лечебни заведения.

Лекарите се борят за живота на десетки ранени

Трагедията мобилизира спешните екипи в цяла София, като пострадалите бяха разпределени в няколко големи болници. В УМБАЛ „Света Анна“ четирима пациенти са приети в критично състояние, а други двама с по-леки травми са пристигнали сами със собствен транспорт. Трима ранени са настанени в ИСУЛ, а в болница „Пирогов“ е приет един пострадал с травма на крака, който също е стигнал сам до спешното отделение.

В същото време в Спешното отделение на ВМА са докарани трима пострадали мъже в изключително тежко състояние. Единият от тях е с комбинирани травми, включващи черепно-мозъчна, гръбначна и фрактура на долен крайник, вторият е със счупен крак, а третият е с опасна гръдна травма. От ръководството на ВМА обявиха, че веднага е създадена стройна организация и са мобилизирани дежурни екипи от реаниматори, травматолози, коремни, гръдни и неврохирурзи, които ще поемат пациентите в реанимация след пълните консултации.

Полицията продължава разследването на място, за да установи самоличността на шофьорите, превърнали столичния път в писта и отнели човешки живот.

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