Докога ще умираме на пътя?
Ето какво правят в Европа срещу кървавите касапници
Следете всички новини, анализи и коментари за Смърт На Пътя. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето какво правят в Европа срещу кървавите касапници
Побеснелите състезатели преобърнаха автобус
Инцидентът е станал Северната скоростна тангента в посока Ботевград
Инцидентът блокира стотици шофьори
Градът скърби за д-р Цветан Костадинов, загинал при фатална катастрофа край Телиш
Хората настояват за постоянни проверки и отчетност на институциите
Издирват шофьор-убиец
Целта е да се осигури срочност, ритмичност и високо качество на работа, каза Сарафов
Инцидентът става през 2021 г., когато Моника пресича пешеходна пътека със своето братче
Водачка на БМВ 320Д получи условна присъда за причинена по непредпазливост смърт на пътя. Сливенският окръжен съд постанови лишаване от свобода условн...
В центъра на София 655 души ще легнат на паважа, с което ще дадат начало на кампанията "7 милиона причини да караш разумно", насочена срещу смъртта на...