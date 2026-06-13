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655 лягат на паважа в София

655 лягат на паважа в София

В центъра на София 655 души ще легнат на паважа, с което ще дадат начало на кампанията "7 милиона причини да караш разумно", насочена срещу смъртта на...

01 юни | 7:19
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