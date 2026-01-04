Стига смърт по пътищата! Наш град изригна след катастрофа с пиян шофьор

Граждани на Нова Загора излизат на протест след трагичен инцидент, при който пиян шофьор без книжка причини смъртта на двама души. Случаят разтърси града в първите часове на новата година и отключи силно обществено недоволство, като според организаторите трагедията далеч не е изолиран инцидент, а резултат от системни пропуски в контрола и превенцията.

Протестиращите настояват за ежедневни проверки за употреба на алкохол и наркотици на територията на града, месечни публични отчети на Министерството на вътрешните работи и засилен контрол на рискови пътни участъци. Сред тях изрично е посочено кръговото кръстовище на ул. Патриарх Евтимий, което според хората от години е предпоставка за тежки инциденти.

Именно там на 1 януари 28-годишен водач с отнета шофьорска книжка не се подчинява на стоп палка и след гонка с полицията блъска автомобила на семейна двойка от града. Съпрузите загиват на място, а последвалата проверка показва, че шофьорът е дал положителна проба за алкохол. Трагедията предизвика вълна от възмущение и страх, че подобен сценарий може да се повтори.

„Алкохолът зад волана не е грешка, а смъртоносен риск за невинни хора“, заявяват организаторите, които подчертават, че протестът не е политически, а зов за елементарна сигурност. Демонстрацията е насрочена за 15:00 часа и се очаква да събере десетки граждани, обединени от болката и решимостта подобни трагедии повече да не се случват.

