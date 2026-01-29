Свръхпиян наглец направи катастрофа на ключов път

Истински шок на пътя Варна-Бургас, след като шофьор с почти 4 промила алкохол в кръвта катастрофира и се заби в разделителната мантинела. Инцидентът е станал след като водачът е загубил контрол над автомобила си, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.

Пристигналите на място служители на реда са извършили проверка за алкохол, която е отчела стряскащите 3,99 промила. По случая е образувано бързо производство.

Катастрофата за пореден път извади на показ сериозния проблем с пияните шофьори в региона. По данни на „Пътна полиция“ във Варна през миналата година 626 водачи са били заловени да шофират след употреба на алкохол, като 263 от тях са били с над 1,2 промила в кръвта.

Статистиката е още по-тревожна на фона на броя на тежките пътнотранспортни произшествия в областта – 729 катастрофи за година, което поставя въпроса докога алкохолът и воланът ще продължават да се срещат по пътищата на региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com