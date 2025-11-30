Строят нови полигони за обучение на млади шофьори

Държавата има намерение да започне строителство на нови полигони за обучение на млади шофьори, като средствата за тях ще бъдат осигурени от Фонда за безопасност на движението. Младите шофьори вече усвоиха техники за шофиране в различни опасни ситуации, но се планира допълнително разширяване на възможностите за практика.

Вицепремиерът Гроздан Караджов напомни на младите шофьори, че и най-добре поддържаните пътища, не са достатъчни, ако хората зад волана не владеят уменията, които биха опазили и техния, и чуждия живот.

"Една от мерките, които правителството записа в програмата си за безопасност, е именно създаване на полигони, които да създават рискови условия за водачите. Като например хлъзгав път, движение в аквапланинг, движение по изключително неравни пътни настилки", заяви Гроздан Караджов, който е и министър на транспорта и съобщенията.

"Първият такъв полигон се надявам да можем да започнем през следващата година. Надявам се, че и средствата могат да се осигурят от Фонда за безопасност на движението", допълни той.

"Основният център е как да не попадате в опасни ситуации, а не как да ги преодолявате, защото има огромна разлика. Винаги съм смятал, че промяната трябва първо да започне от нас, а не само да искаме от институциите и да казваме какво те трябва да направят", коментира Николай Попов, баща на трагично загиналата в катастрофа Сияна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com