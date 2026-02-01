След новите правила за тротинетките - повече неизвестни, отколкото решения

Новите законови изисквания за електрическите тротинетки бяха приети с аргумента, че ще повишат безопасността, но на практика отварят серия от неясноти и нерешени проблеми. След промените става ясно, че държавата първо е въвела задължения и регистри, а едва след това тепърва ще решава как да ги прилага, докато инцидентите с тротинетки продължават да растат.

Регистрация без яснота как ще работи

С последните промени депутатите въведоха задължителен регистър на индивидуалните електрически превозни средства и на лицата, които ги използват. Данните ще се подават към кмета на общината по постоянен адрес, но конкретният механизъм ще бъде определен с подзаконов акт. Именно тук възниква първият голям въпрос – как, кога и при какви правила ще се случва тази регистрация.

Темата коментира пред бТВ Ивайло Милчев от Българската асоциация за електромобилност. Той припомни, че самият закон е приет още в края на август миналата година и е влязъл в сила през септември, но реалното му прилагане остава неясно и до днес.

Отворен закон и прехвърлена отговорност

„Това, което направи Комисията по транспорт на 19 декември, е да поиска отваряне на закона, за да се регламентира по какъв начин ще се регистрират тротинетките“, обясни Милчев. По думите му отговорността вече е прехвърлена към Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата, която трябва да изготви наредба в срок до три месеца.

Именно тази наредба трябва да даде отговор на въпроси, които според бранша е трябвало да бъдат изяснени още преди приемането на закона.

Къде ще е номерът и ще има ли изобщо такъв

Един от най-сериозните практически проблеми е липсата на яснота къде и как ще се поставят регистрационните номера или стикери върху тротинетките.

„И аз не знам. Това е въпрос, който искахме да обсъдим още миналата година, но за съжаление браншът не беше допуснат до разговорите“, заяви Милчев.

Според него вариантите са няколко – регистрационна табела на задния калник или голям стикер на кормилния прът, който да може да бъде засичан от камери. „В Унгария съм виждал табели на калника, но ако той се счупи, възниква нов проблем. Стикерът отпред би бил по-работещ вариант“, посочи експертът.

Към момента единственият сигурен идентификатор остава серийният номер на рамата. „Това е единственият идентификатор за всяка тротинетка. Отдолу обикновено има и информация за вносителя и техническата спецификация“, каза Милчев.

Частни срещу споделени – законът не прави разлика

Особено остър проблем е липсата на разграничение между частните тротинетки и тези за споделено ползване. „Обществените тротинетки се използват от различни хора. На чие име ще бъдат регистрирани? А и много от тях дори нямат сериен номер. Това показва необмислеността на закона“, коментира Милчев.

По думите му тепърва трябва да се реши какви данни ще се събират, как ще се доказва собствеността и как ще се третират различните видове електрически превозни средства.

Инцидентите – причина за закона, но без анализ

Законодателните промени бяха мотивирани с ръста на инцидентите. От парламентарната трибуна бяха изнесени данни за 429 пътно-транспортни произшествия, 432 ранени, 111 тежко пострадали и 4 загинали.

Според Милчев обаче липсва сериозен анализ. „Никой не направи разграничение колко от тези инциденти са със споделени тротинетки и колко – с частни. Не се анализираха причините – дали е скорост, инфраструктура или липса на толерантност от другите участници в движението“, заяви той.

Очакване за яснота, но без гаранции

Очаква се до средата на годината да стане ясно как точно ще се извършва регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства. „Надяваме се неяснотите да бъдат изчистени и да се създаде работеща, балансирана рамка – такава, която да повиши безопасността, но и да не обезкуражава използването на този екологичен транспорт“, обобщи Ивайло Милчев.

Дотогава обаче тротинетките остават между закона и практиката – регламентирани на хартия, но без ясно решение за реалните проблеми по пътищата.

