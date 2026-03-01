Рожден ден днес има олимпийска медалистка

Рожден ден днес празнуват:

Станка Златева, олимпийска медалистка и петкратна световна и шесткратна европейска шампионка по борба

Алисия, попфолк певица

Проф. Вихрони Попнеделев, художник

Проф. д-р Дора Христова, диригент на ансамбъл „Мистерията на българските гласове“

Любомир Дяковски, оперен певец, директор на Плевенската филхармония

Минчо Спасов, политик

Трендафил Василев, поет и издател

Ути Бъчваров, актьор и тв водещ

Йорданка Велева, ръководител „Човешки ресурси“, УМБАЛ „Софиямед“

Д-р Дарина Цветанова-Иванова, началник „Физиотерапия“ в ДКЦ „Бургасмед“

Анна Дюдюкова, главен счетоводител фирма „Изток плаза Инвест“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com