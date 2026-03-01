Рожден ден днес има олимпийска медалистка

Рожден ден днес празнуват:
Станка Златева, олимпийска медалистка и петкратна световна и шесткратна европейска шампионка по борба
Алисия, попфолк певица
Проф. Вихрони Попнеделев, художник
Проф. д-р Дора Христова, диригент на ансамбъл „Мистерията на българските гласове“
Любомир Дяковски, оперен певец, директор на Плевенската филхармония
Минчо Спасов, политик
Трендафил Василев, поет и издател
Ути Бъчваров, актьор и тв водещ
Йорданка Велева, ръководител „Човешки ресурси“, УМБАЛ „Софиямед“
Д-р Дарина Цветанова-Иванова, началник „Физиотерапия“ в ДКЦ „Бургасмед“
Анна Дюдюкова, главен счетоводител фирма „Изток плаза Инвест“
