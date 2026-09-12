Нов ценови удар се задава за бъдещите шофьори в България
Автошколите вече искат до 1350 евро, а прогнозата е скоро обучението да поскъпне с още стотици евро
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Автошколите вече искат до 1350 евро, а прогнозата е скоро обучението да поскъпне с още стотици евро
Въпреки рисковете не е класифициран като наркотично вещество и не се улавя от полевите тестове
Първият полигон, симулиращ хлъзгав път и аквапланинг, може да започне през 2026 г.
Автомобилите са удобни, надеждни и достъпни
С такива арогантни решения няма да върнем чувството за справедливост, възмути се депутатът от ДПС-Ново начало
Една от най-съществените промени, която предстои, е пълната дигитализация на обучението
Основният проблем е, че няма достатъчно хора, които да бъдат наети, каза министърът
Една от най-обсъжданите точки в двучасовите разисквания бе идеята на ПП-ДБ за ограничения за нови водачи
София. Да се отнеме книжката на млади шофьори, ако в 2-годишния пробационен период бъдат спипани да шофират с алкохол. Ако зайците на пътя бъдат хвана...
София. Предложенията младите шофьори да не се качват на магистрала или да карат максимум с 90 км/ч са предложения от обществените организации и все ощ...
Младите шофьори да имат ограничения, докато натрупат опит. "Зайците" да не карат по магистралите и да не сядат зад волана след 22 часа са част от пред...