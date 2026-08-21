Нов ценови удар се задава за бъдещите шофьори в България

Шофьорската книжка е на път да се превърне в още по-сериозен разход за семействата, след като цените на курсовете вече достигат 1200-1350 евро, а прогнозата е да ударят 1500 евро. Предупреждението отправи пред БНР автоинструкторът Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка.

По думите му тенденцията остава нагоре, като върху разходите влияят и последствията от войната в Иран. Успоредно с поскъпването браншът предупреждава и за сериозен недостиг на изпитващи и проблеми с техниката при изпитите.

1500 евро вече не изглеждат далеч

„Към момента шофьорските курсове струват 1200-1350 евро, но тенденцията продължава за увеличаване“, заяви Иванов. Неговата прогноза е, че цената на курса ще достигне 1500 евро.

Той свърза част от поскъпването с войната в Близкия изток и ефекта й върху разходите. За автошколите това означава по-скъпо гориво, поддръжка и цялостно обучение, а крайната сметка постепенно се прехвърля върху курсистите.

По-малко изпитващи, повече напрежение

Иванов предупреди, че проблемът вече не е само цената. По думите му броят на изпитващите е намалял с около 40%, което води до ситуации, при които курсисти се транспортират до Дупница и Ямбол, за да могат изобщо да се явят на изпит.

Той критикува и условията, при които работят изпитващите, както и техниката за провеждане на изпитите. Според него камери и таблети блокират, а заплащането не е достатъчно привлекателно, за да задържи хора в системата.

След трагедията мерките дошли със закъснение

Като пример за проблемите с пътната безопасност Иванов посочи катастрофата на Челопешко шосе, при която след гонка автомобил се вряза в автобус и загинаха трима души. След инцидента били изпратени десетки хора да разчистват растителността около пътя.

„И сега е хубава писта, където могат да кацат и американски самолети“, коментира той и използва случая като пример, че промени могат да се правят бързо, когато има достатъчно натиск.

Иванов твърди, че автоинструкторите са предложили екшън план на транспортното министерство преди около 20 дни, но според него предложенията им не са получили необходимото внимание.

Нова тревога идва и от 17-годишните шофьори

Автоинструкторът постави и друг въпрос, свързан с бъдещи европейски правила за обучение на 17-годишни. Той изрази притеснение как подобна промяна ще се прилага при тежкотоварните автомобили и дали младите водачи ще бъдат достатъчно подготвени за машини с маса над 20 тона.

На този фон прогнозата за курс от 1500 евро се превръща само в едната страна на проблема. Браншът предупреждава, че ако растящите разходи, недостигът на изпитващи и организационните затруднения продължат, получаването на шофьорска книжка може да стане едновременно по-скъпо и по-трудно.