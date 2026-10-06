На 6 октомври изяжте парче хляб за щастие. Почитаме Тома Неверни

На 6 октомври православната църква почита свети апостол Тома - един от дванадесетте най-близки ученици на Исус Христос, останал в историята като Тома Неверни. В народния календар денят е известен и като Фоминден или Тома Хлебни и е свързан с хляба, берекета и подготовката на дома за зимата. Старите поверия обещават щастие на онзи, който сутринта хапне парче хляб, но предупреждават да не се отказва храна или милостиня на нуждаещ се. Денят е смятан и за подходящ за работа, подреждане на зимните запаси и благодарност за прибраната реколта.

Защо го наричат Тома Неверни

Свети апостол Тома бил родом от галилейския град Паней и според преданието първоначално бил рибар. След като чул Христос да проповядва, той оставил предишния си живот и го последвал, превръщайки се в един от дванадесетте му най-близки ученици.

Именно с Тома е свързана една от най-известните евангелски истории. Когато Христос възкръснал и се явил на апостолите, Тома не бил сред тях. След като останалите му разказали какво се е случило, той отказал да повярва, докато сам не види раните от гвоздеите.

При следващото явяване на Христос Тома вече присъствал и се убедил във Възкресението. Оттам идва и изразът „Тома Неверни“, който днес се използва за човек, отказващ да повярва, докато не получи лично доказателство.

След това Тома се превърнал в още по-ревностен проповедник. Според църковното предание той разпространявал християнството в Палестина, Партия, Месопотамия, Етиопия и Индия, където завършил живота си мъченически. Части от мощите му се почитат на различни места, сред които Индия, Италия, Унгария и Света гора.

Денят на хляба и зимните запаси

В народната традиция 6 октомври е известен като Тома Хлебни. Денят бил свързан с приключването на част от земеделската работа и подготовката за зимата. Семействата подреждали мазетата, хамбарите и складовете и проверявали дали има достатъчно храна за студените месеци.

Особено място заемал хлябът. На този ден традиционно се приготвяла питка, а най-хубавото парче се давало на болен човек. Вярвало се, че хлябът, замесен на празника, има особена сила и може да донесе здраве.

Съществува и друго старо поверие - всеки трябва да изяде поне парче хляб за закуска. Така, според народната вяра, щастието и берекетът ще останат в дома през цялата година.

Какво не трябва да се прави на 6 октомври

Народните вярвания поставят на първо място забраната за мързел. Денят е посветен на труда и подготовката за зимата и се е смятало, че безделието може да донесе застой и недоимък.

Не се препоръчва и празното говорене, клюките и даването на обещания без намерение те да бъдат изпълнени. Предците ни избягвали и преяждането, защото смятали, че празничният ден трябва да премине умерено.

Особено интересно е поверието за парите - на 6 октомври не трябва без нужда да се посяга към спестяванията. Смятало се, че човек, който прахосва натрупаното точно на този ден, може трудно да го възстанови.

Най-силната забрана обаче е свързана с милосърдието. Ако нуждаещ се поиска хляб или помощ, не бива да му се отказва. Според старото поверие човек, който затвори вратата си пред беден на Томинден, сам може да изпадне в нужда.

Какво е добре да направим

Вярващите се обръщат към свети апостол Тома с молитви за укрепване на вярата, успех в работата и благополучие в дома. В народната традиция той се почита и като закрилник на трудолюбивите хора и на онези, които се грижат за прехраната на семейството.

Денят е подходящ за подреждане на дома, за довършване на отлагана работа и за подготовка на зимните запаси. Добър знак е част от храната да бъде споделена с близък, съсед или човек в нужда.

Празникът напомня и за друга важна идея - съмнението не винаги е слабост. Историята на апостол Тома показва човек, който първо търси доказателство, но след това превръща убеждението си в силна и последователна вяра.

Мъглата и гъбите предсказват зимата

С 6 октомври са свързани и редица народни метеорологични знаци. Ако денят започне с мъгла, се вярва, че следващата година ще бъде плодородна и земята ще даде добра реколта.

Ако бурените са израснали необичайно високи, това според старото поверие е знак за снежна зима. Ако пък през есента в гората почти няма гъби, се очаквали силни студове.

Тези знаци са част от народната традиция, а не от църковното учение, но поколения наред хората са наблюдавали природата около Томинден, за да отгатнат каква зима предстои.