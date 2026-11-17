На 17 ноември Българската православна църква почита свети Григорий Неокесарийски Чудотворец, един от забележителните духовници на ранното християнство. С неговото име са свързани многобройни предания за чудеса, изцеления и необикновена сила на молитвата. Празникът се пада в третия ден от Рождественския пост, когато вярващите са призовани към смирение, доброта и въздържание. Народните поверия пък свързват датата с любопитни знаци за предстоящата зима и с няколко забрани, които според традицията не бива да се нарушават.

Светецът, който извършвал чудеса и помирявал врагове

Свети Григорий живял през III век в град Неокесария, в областта Понт, Мала Азия. Роден бил в заможно езическо семейство и получил добро образование. Първоначално носел името Теодор, но след като приел християнството, посветил живота си на вярата и служението на хората.

Още като млад изучавал богословие при прочутия християнски учител Ориген. По-късно се оттеглил в уединение, отдаден на молитва и духовни подвизи. Славата му на благочестив човек достигнала до епископ Федим от Амасия, който го избрал за епископ на Неокесария.

Според църковното предание на свети Григорий се явили Пресвета Богородица и свети апостол Йоан Богослов, който му разкрил учението за Светата Троица. Светецът записал откровението и то станало известно като неговия Символ на вярата.

Григорий получил прозвището Чудотворец заради многобройните чудеса, които преданието свързва с неговите молитви. Разказва се, че изцелявал болни, помирявал враждуващи хора и помагал на изпаднали в беда.

Три неща не бива да се правят на 17 ноември

Според традиционните представи денят не е подходящ за кавги, обиди и тежки разправии между близки. Особено важно е човек да не позволява на гнева и завистта да определят поведението му. Вярва се, че помирението и прошката носят спокойствие в дома.

Втората забрана е свързана с прекаляването с храна и алкохол. На 17 ноември вече текат Коледните пости, затова за спазващите ги трапезата е без месо, млечни продукти и яйца. Постът обаче не се изчерпва с хранителните ограничения, а предполага и въздържание от лоши думи и постъпки.

Третото предупреждение е срещу безделието и отказа да се помогне на човек в нужда. Според народните представи на празника не бива да се пренебрегват добрите дела или да се проявява безразличие към чуждата беда.

Народните знаци разкриват каква зима ни очаква

В старите поверия 17 ноември е сред дните, по които хората се опитвали да предскажат времето през следващите месеци. Особено внимание се обръщало на облаците, студа, снега и промените в небето.

Ако сутринта е облачно, но следобед небето се изясни, се вярвало, че зимата ще бъде сравнително мека. Силен мраз на празника се приемал като предвестник на сурови студове, а падналият сняг подсказвал снежен зимен сезон.

Наблюдавали се и знаците около слънцето и луната. Светлите кръгове около луната се свързвали с предстояща промяна на времето, а белезникав ореол около слънцето се смятал за предупреждение за буря.

Според друго поверие времето от сутринта до обяд показва каква ще бъде първата половина на зимата, а часовете след обяд предсказват втората. Тези народни тълкувания са част от традиционния календар, а не научни метеорологични прогнози.

За какво се молят вярващите на свети Григорий

Свети Григорий Чудотворец е почитан като застъпник на хората, които преминават през изпитания. В молитвите си вярващите търсят духовно укрепване, помощ при болести, мир в семейството и сили за преодоляване на трудностите.

Денят е подходящ за посещение на храм, запалване на свещ и молитва за здравето на близките. Същевременно започналият Коледен пост напомня за необходимостта от милосърдие, прошка и подготовка за празника Рождество Христово.