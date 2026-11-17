Рожден ден днес има един от най-видните съвременни български историци, изследовател на новата и най-новата история на България и Балканите, акад. Георги Марков, който празнува юбилей. Роден е на 25 септември 1946 г. в град Пловдив. Завършва история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1970 г., след което специализира в Потсдам и Бон (Германия). Целият му научен път е тясно свързан с Института по история (днес Институт за исторически изследвания) при Българската академия на науките, където последователно преминава през всички научни степени – от аспирант до професор. В периода 1993–2011 г. е негов директор. През 2008 г. е избран за академик на БАН.

Научните му интереси са фокусирани върху българския национален въпрос, Балканските войни, Първата и Втората световна война, както и дипломатическата история на Югоизточна Европа. Автор е на десетки монографии, учебници и стотици научни статии. Сред най-известните му трудове са „Българо-германските отношения 1931–1939“, „България в Балканския съюз срещу Османската империя 1912–1913“, „Българското крушение 1913“ и „Голямата война и българският ключ за европейския погреб 1914–1916“.

Акад. Марков е активен популяризатор на историческото знание чрез медиите и публични лекции. Носител е на редица държавни и научни отличия, включително орден „Стара планина“ I степен, за изключителния си принос към българската историческа наука.

Днес празнуват още:

Проф. Александър Кьосев, културолог и литературен теоретик

Проф. Виктор Паунов, художник

Йордан Биков, олимпийски, световен и европейски шампион по вдигане на тежести

Методи Манченко, спортен журналист

Пламен Петков, журналист, сценарист и режисьор