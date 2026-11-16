Омбудсманът иска гаранции срещу решения на изкуствения интелект при ТЕЛК

Извинението на премиера към майките на деца с увреждания е било неочаквано на фона на вече започналата работа по мащабни промени в социалното законодателство. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в предаването "Още от деня" по БНТ. По думите й все още няма яснота какво предстои със Закона за личната помощ и при какви условия ще работят личните асистенти. Тя настоя бъдещите решения да бъдат обсъждани с всички заинтересовани страни, без да се ограничават права заради установени злоупотреби.

Извинението на премиера и неизвестните около закона

Според Делчева извинението е дошло изненадващо, тъй като в Министерството на труда и социалната политика вече е работила специална група с участието на институцията на омбудсмана. В нея са обсъждани промени не само в личната помощ, но и в семейните помощи за деца и проблемите с ТЕЛК-овете.

"Мисля, че това извинение всички ние дължим на майките на деца с увреждания, защото положението пред тях наистина не е добро. И към момента все още не ни е ясно какво оттук нататък ще става с този закон. Как ще се определят, по какви договори ще работят личните асистенти? Ще се предлага ли нов законопроект, който да подобри това, което беше предложено към момента, или ще остане старата уредба? Очакваме още отговори на тези въпроси", заяви омбудсманът.

Делчева разкритикува практиката чувствителни социални въпроси да се решават чрез ускорени законодателни процедури, без достатъчно обществено обсъждане. Тя съобщи, че вече има уверение от управляващите, че следващите мерки ще бъдат подложени на широко обсъждане.

Злоупотребите не оправдават отнемането на права

Омбудсманът подчерта, че контролът върху публичните средства е необходим, но не може да се превръща в основание за ограничаване на подкрепата за хората с увреждания. Според нея нарушенията трябва да бъдат установявани и санкционирани чрез ефективни административни механизми.

"Контрол трябва да има, защото хората, които имат най-голяма нужда от тази подкрепа, от тези помощи, трябва да я получат. И затова хората, които злоупотребяват с тази възможност, с тези права, трябва да бъдат санкционирани. Само че това не се извършва с такива механизми. Трябва да се използват административни механизми, оперативно нещата трябва да се случват доста по-добре, а не да се отнемат права. Отнемането на права не би могло да бъде обяснено или оправдано само заради това. Не може да наказваме хората, които наистина имат право и нужда от тези помощи, заради това, че някой злоупотребява", заяви Делчева.

Особено сериозни са притесненията й около предложените промени в договорите на личните асистенти. Според омбудсмана те са предвиждали намаляване на заплащането, ограничения в работните часове и отпадане на съществуващи трудови придобивки.

"Трябва наистина да се помисли. Ако искат да направят специален договор, трябва да се гарантира така, че трудовите, осигурителните и социалните права на личните асистенти да не бъдат орязани. Защото ще се окаже така, че майките ще гледат децата си вкъщи, не могат да полагат труд, не могат да получават и допълнителна подкрепа", обясни тя.

"И в същото време се предлагаше с този законопроект да се намалят и техните възнаграждения. Беше предложена една по-ниска часова ставка, отпадане на права за отпуски и болнични, както и отнемане на процента за придобит стаж. Така че доста от придобивките, които имат по трудов договор, щяха да отпаднат. Не мисля, че това е приемливо", допълни омбудсманът.

Изкуственият интелект не бива да решава сам за ТЕЛК

Делчева коментира и намеренията изкуственият интелект да се използва за откриване на рискови случаи при освидетелстването от ТЕЛК. Според нея технологиите могат да подпомагат контрола, но само при ясни критерии и достатъчно гаранции за правата на хората с увреждания.

"Когато се използва изкуственият интелект, ние трябва да имаме изключително силни гаранции за това, че не се нарушават отново правата на тези хора. Ако нямаме ясни критерии в България за това как ще се извършва тази оценка на риска, какво ще стане например, ако човек с рядко заболяване бъде определен за рисков от изкуствения интелект само въз основа на това, че неговото заболяване е необичайно или много малко хора имат такова заболяване? Изключително чувствителна тема, на която трябва да се обърне голямо внимание", предупреди тя.

Омбудсманът настоя окончателните решения да не се вземат единствено от автоматизирани системи. Тя постави акцент върху необходимостта всеки засегнат гражданин да има възможност да оспори направената оценка.

"Трябва да сме сигурни, че винаги има човешка намеса, когато се прави оценка и се взема крайното решение, винаги трябва накрая да стои човек. Защото не бива да се окажем в ситуация, в която има друг процес, който не зависи от човека и хората няма да могат да обжалват или да оспорват това, което изкуственият интелект е решил."

317 евро помощ и спорното приспадане на средства

По отношение на проектобюджета за 2027 г. Велислава Делчева отчете увеличението на част от социалните помощи, но посочи, че остават съществени проблеми. Един от тях е механизмът, при който част от месечната помощ за дете с увреждане се приспада, ако семейството използва личен асистент.

"Имайки предвид, че тяхната месечна помощ за 2027 година е в рамките на 317 евро, представете си дори и 50 евро от тези 317 евро да ви ги вземат, за да можете да използвате личен асистент. Това е нещо, което според мен е напълно недопустимо", заяви омбудсманът.